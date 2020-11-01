Избитого отцом четырехмесячного мальчика вновь подключили к аппарату ИВЛ

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске продолжают бороться за жизнь младенца, которого около месяца назад жестоко избил отец.

Как сообщили в "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, мальчик вновь не может самостоятельно дышать.

"Маленький пациент очень тяжелый, находится в реанимации. Снова подключен к аппарату ИВЛ", - уточнили в ведомстве.

Напомним, четырехмесячный мальчик почти месяц находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.