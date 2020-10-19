Избитый отцом до полусмерти младенец находится в тяжелом состоянии в больнице в Петрозаводске

Врачи в ИТАРе Детской республиканской больницы до сих пор борются за жизнь малыша, которого жестокого избил отец.

"Четырехмесячный ребенок находится в реанимации, очень тяжелый", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Младенец уже третью неделю находится в ИТАРе Детской Республиканской больницы.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.