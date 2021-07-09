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Глава Карелии рассказал о внедрении системы кураторства в техникумах и колледжах

Новости. Общество
09:23, 10 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков объяснил, почему для республики важно кураторство Минэка над техникумами и колледжами, и прокомментировал ход ремонтных работ в учреждениях среднего профессионального образования.

О внедрении системы кураторства в учреждениях среднего профессионального образования рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам руководителя региона, кураторство Минэка над техникумами и колледжами позволит сделать более эффективной совместную работу по подготовке кадров для экономики республики.

«Работодатели смогут корректировать образовательные программы с тем, чтобы получать нужных им специалистов. Хорошей поддержкой для техникумов и колледжей станет участие профильных предприятий в улучшении материально-технической базы. В мастерских, центрах компетенций, оборудованных при поддержке работодателей, будущие выпускники смогут оттачивать полученные навыки. Соответственно, на предприятия придут уже полностью подготовленные специалисты», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии отметил интенсивную работу по ремонту колледжей, ход которой он регулярно инспектирует. На прошедшей неделе он побывал сразу в нескольких учебных заведениях.

«Уже отремонтированы актовые и спортивные залы, модернизирована система энергосбережения, приводятся в порядок общежития. Но работы впереди еще много», — рассказал о ходе ремонтных работ Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Самуил
2021-07-10 11:30:29
Судя по производственному оборудованию, "курировать" собираются женский колледж, старичеллы похотливые.
Бриг
2021-07-10 11:01:52
Не курировать надо , а руководить с умом .
наташка
2021-07-10 10:11:33
Одобряю. Главное, чтобы в педсостав либерастня не просочилась, а навальнят перевоспитаем
Off
2021-07-10 10:19:16
наташка, мужик . А почему лдпровцам нельзя ? Они же.. системная партия.. а ты маргинал в колготках :)
кир
2021-07-10 11:17:51
Off со справкой, возраст не пенсионный, когда работать будешь? Никогда он работать не будет, - сказал знающий кот.
наташка
2021-07-10 11:25:55
кир, у оффа,который леха, возраст 59 лет. Трудового стажа нету, перебивается мелкими халтурками и дрова у соседей ворует.
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