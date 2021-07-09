Глава Карелии рассказал о внедрении системы кураторства в техникумах и колледжах

Артур Парфенчиков объяснил, почему для республики важно кураторство Минэка над техникумами и колледжами, и прокомментировал ход ремонтных работ в учреждениях среднего профессионального образования.

О внедрении системы кураторства в учреждениях среднего профессионального образования рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам руководителя региона, кураторство Минэка над техникумами и колледжами позволит сделать более эффективной совместную работу по подготовке кадров для экономики республики.

«Работодатели смогут корректировать образовательные программы с тем, чтобы получать нужных им специалистов. Хорошей поддержкой для техникумов и колледжей станет участие профильных предприятий в улучшении материально-технической базы. В мастерских, центрах компетенций, оборудованных при поддержке работодателей, будущие выпускники смогут оттачивать полученные навыки. Соответственно, на предприятия придут уже полностью подготовленные специалисты», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии отметил интенсивную работу по ремонту колледжей, ход которой он регулярно инспектирует. На прошедшей неделе он побывал сразу в нескольких учебных заведениях.

«Уже отремонтированы актовые и спортивные залы, модернизирована система энергосбережения, приводятся в порядок общежития. Но работы впереди еще много», — рассказал о ходе ремонтных работ Артур Парфенчиков.