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Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в республике

Новости. Общество
10:30, 22 Мая 2020
фото: © официальная страница Артура Парфенчикова ВКонтакте/vk.com/id419407976
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В республике за последние сутки список инфицированных увеличился на 16 человек.

Напомним, на 22 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 284 человека. 

Новые случаи выявлены в Петрозаводске – 11, в Медвежьегорске – два и по одному – в Лахденпохье, в Сортавале и в Беломорске.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте, двое из заболевших вернулись с вахты в Мурманской области.

"При этом половина всех новых выявленных случаев (8 человек) – это лица из круга контактов, в том числе семейных, с ранее заболевшими. Наши эпидемиологи отрабатывают каждый факт инфицирования, восстанавливают всю цепочку контактов. Это позволяет в максимально короткие сроки изолировать тех, кто потенциально может быть заражен, и провести тестирование", – отметил Артур Парфенчиков.

Также среди инфицированных есть ребенок.

 

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