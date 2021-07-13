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Глава Карелии расскажет о реализации в регионе национальных проектов

Новости. Общество
08:30, 14 Июля 2021

Руководитель республики Артур Парфенчиков проведет 14 июля очередное онлай-совещание «Важная тема»

Сегодня, 14 июля, глава Карелии проведет заседание Проектного комитета по реализации национальных проектов.

На онлайн-совещании, которое будет транслироваться в соцсети, будет рассмотрена текущая ситуация по реализации в республике мероприятий нацпроектов, ход строительства важных для Карелии социальных объектов.

В заседании примут участие кураторы и руководители региональных проектов.

Начало в 11.00.

Посмотреть совещание можно здесь.

Ранее глава Карелии анонсировал серию онлайн-совещаний «Важная тема».

 

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