Глава Карелии расскажет о реализации в регионе национальных проектов

Руководитель республики Артур Парфенчиков проведет 14 июля очередное онлай-совещание «Важная тема»
Сегодня, 14 июля, глава Карелии проведет заседание Проектного комитета по реализации национальных проектов.
На онлайн-совещании, которое будет транслироваться в соцсети, будет рассмотрена текущая ситуация по реализации в республике мероприятий нацпроектов, ход строительства важных для Карелии социальных объектов.
В заседании примут участие кураторы и руководители региональных проектов.
Начало в 11.00.
Посмотреть совещание можно здесь.
Ранее глава Карелии анонсировал серию онлайн-совещаний «Важная тема».
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