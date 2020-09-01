Глава Карелии снял ряд ограничений на посещение магазинов и траурных залов в период COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором скорректировал меры безопасности при посещении магазинов в период распространения коронавирусной инфекции.

Парфенчиков одобрил увеличение предельно допустимого количества посетителей в объектах торговли. Согласно новому распоряжению главы республики, в магазинах может находиться не более 1 покупателя на 10 квадратных метров площади (ранее было 30 кв.м. или 20 кв.м., если площадь помещения не превышает 200 кв.м.), в торговых центрах - не более 1 покупателя на 20 квадратных метров (ранее было 50 кв. м.). Об этом глава региона написал в соцсети.

Также смягчены требования для траурных залов. Во время церемоний прощания там могут находиться не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения (ранее было 20 кв.м.).

При этом Парфенчиков заявил об обязательной установке емкостей с антисептиками в публичных местах.

"Вводим более жесткие требования к оборудованию для обработки рук антисептиками. Это должны быть стационарные диспенсеры или мобильные стойки с дозаторами, установленные в доступных для посетителей местах. Такое оборудование позволяет минимизировать или исключить контакт с поверхностью дозатора. Установлено оно должно быть на входах и выходах в доступных для посетителей местах. Рядом обязательно должна быть представлена информация о составе дезинфицирующего средства, если ее нет на упаковке. Это важно, в том числе для людей, страдающих аллергией. Требования вступают в силу с 10 сентября", - сообщил губернатор, добавив, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции не отменяется.

Ранее Артур Парфенчиков принял решение, что граждане старше 60 лет смогут посещать магазины в любое удобное для них время.