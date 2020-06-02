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Глава Карелии сообщил о нарушении маршрутчиками санитарных норм

Новости. Общество
14:04, 03 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Артуру Парфенчикову поступают жалобы на то, что не все перевозчики соблюдают санитарные нормы в условиях угрозы распространения коронавируса.

Нарушения были выявлены: где-то отсутствовали антисептики, где-то санобработка салонов проводилась не в полном объеме. Часть перевозчиков недочеты уже устранила, однако некоторые водители продолжают игнорировать действующие требования. В отношении таких перевозчиков составляются протоколы об административных правонарушениях, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

"Напомню, "масочный" режим обязателен и для пассажиров, и для водителей общественного транспорта, в салоне должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками,также обязательна дезинфекция транспорта на конечных остановках, пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест", – напомнил Артур Парфенчиков.

Обо всех нарушениях жители могут сообщить по круглосуточному телефону: 051.

Кроме этого, информацию о нарушениях вместе с фото можно направлять в личных сообщениях "ВКонтакте" главе, а также заместителю премьер-министра правительства РК по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорю Корсакову и министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергею Щебекину.

Ранее глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов.

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