Глава Карелии сообщил о нарушении маршрутчиками санитарных норм

Артуру Парфенчикову поступают жалобы на то, что не все перевозчики соблюдают санитарные нормы в условиях угрозы распространения коронавируса.

Нарушения были выявлены: где-то отсутствовали антисептики, где-то санобработка салонов проводилась не в полном объеме. Часть перевозчиков недочеты уже устранила, однако некоторые водители продолжают игнорировать действующие требования. В отношении таких перевозчиков составляются протоколы об административных правонарушениях, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

"Напомню, "масочный" режим обязателен и для пассажиров, и для водителей общественного транспорта, в салоне должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками,также обязательна дезинфекция транспорта на конечных остановках, пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест", – напомнил Артур Парфенчиков.



Обо всех нарушениях жители могут сообщить по круглосуточному телефону: 051.

Кроме этого, информацию о нарушениях вместе с фото можно направлять в личных сообщениях "ВКонтакте" главе, а также заместителю премьер-министра правительства РК по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорю Корсакову и министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергею Щебекину.

Ранее глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов.