Глава Карелии сообщил о завершении строительства дороги к петроглифам

В Беломорском районе завершено строительство дороги к петроглифам, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Трасса связала в единый кольцевой маршрут две группы наскальных рисунков — «Бесовы следки» и «Залавругу». Работы выполнила компания «Технострой». Об этом говорится на странице Артура Парфенчикова.

«Новая дорога — один из этапов создания современной инфраструктуры объекта всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Парфенчиков.

Он напомнил, что в мае было завершено строительство нового защитного павильона над «Бесовыми следками». Следующий шаг — строительство моста через реку Кислый Пудас.

«И это снова пример того, как туризм влечет за собой развитие всего района. Мы уже передали в федеральную собственность подъезд к Беломорску, что позволит в ближайшие годы привести трассу в порядок. Увеличение турпотока, безусловно, приведет и к развитию сферы услуг. А это — новые рабочие места для беломорчан», — резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО.