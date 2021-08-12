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Глава Карелии сообщил о завершении строительства дороги к петроглифам

Новости. Общество
14:53, 13 Августа 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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В Беломорском районе завершено строительство дороги к петроглифам, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Трасса связала в единый кольцевой маршрут две группы наскальных рисунков — «Бесовы следки» и «Залавругу». Работы выполнила компания «Технострой». Об этом говорится на странице Артура Парфенчикова.

«Новая дорога — один из этапов создания современной инфраструктуры объекта всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Парфенчиков. 

Он напомнил, что в мае было завершено строительство нового защитного павильона над «Бесовыми следками». Следующий шаг — строительство моста через реку Кислый Пудас.

«И это снова пример того, как туризм влечет за собой развитие всего района. Мы уже передали в федеральную собственность подъезд к Беломорску, что позволит в ближайшие годы привести трассу в порядок. Увеличение турпотока, безусловно, приведет и к развитию сферы услуг. А это — новые рабочие места для беломорчан», — резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО.

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Комментарии

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Прощай еще один уголок природы! путь к новой помойке проложен...
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