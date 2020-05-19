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Глава Карелии ужесточает ограничительные меры в поселках Олонецкого района из-за коронавируса

Новости. Общество
11:19, 20 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции / ВК
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Артур Парфенчиков вводит дополнительные ограничительные меры в Ильинском и Видлицком поселениях, где выявлен очаг COVID-19.

Глава региона на своей странице в "ВКонтакте" рассказал подробности о выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Олонецком районе.

"Сразу 13 случаев зарегистрировано в Олонецком районе: один в Видлице и 12 человек заболели в поселке Ильинский, в том числе трое детей", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, причиной вспышки коронавируса на этих территориях стало то, что некоторые местные жители проигнорировали элементарные правила безопасности: принимали родственников из Санкт - Петербурга, допустили межсемейные контакты, собирались большими компаниями.

"Сейчас наша задача - купировать этот очаг инфекции, поэтому вводим дополнительный контроль за въездом на территории Ильинского и Видлицкого поселений. Кроме того, вновь ужесточаем ограничительные меры в этих поселках. Распоряжение об этом подписал сегодня", - сообщил руководитель региона.

Так, с сегодняшнего дня въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений разрешен только местным жителям и работающим в этих населенных пунктах, через пропускной пункт, расположенный на 23 километре автомобильной дороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта.

Жителям этих населенных пунктов при въезде необходимо предъявить паспорт.

Работающим в поселениях или доставляющим туда продукты и предметы первой необходимости необходимо будет предъявить паспорт и документы, подтверждающие исполнение служебных обязанностей: договор, счет-фактуру, транспортную накладную, путевой лист и т.п.

Исключения делаются для пассажиров общественного транспорта, проходящего через эти территории транзитом. А также для спецавтомобилей: скорой помощи, МЧС, пожарных и полиции.

При въезде на указанные территории у каждого приезжающего будет бесконтактно измеряться температура. При наличии респираторных симптомов граждане обязаны сообщить об этом по телефону в медучреждение по месту жительства и обеспечить самокарантин в течение 14 дней.

Кроме того, в Ильинском и Видлице до 25 мая вновь вводены жесткие ограничительные меры, все введенные ранее послабления отменяются. Приостанавливают работу парикмахерские, а также другие предприятия сферы услуг, стоматологические клиники и кабинеты могут оказывать только неотложную помощь и так далее. Не разрешены прогулки, местные жители должны находиться дома, за исключением обращения за экстренной медпомощью, следования на работу, в аптеку или продуктовый магазин.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса.

 

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Комментарии

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Изя
2020-05-20 11:34:04
Не ограничительные меры надо усиливать , а меры медицинского характера . Не надо было оптимизировать здравоохранение в районах , чтобы сейчас перекладывать свою ответственность на население (((((((((( :)
zanoza
2020-05-20 11:29:40
Сегодня гайки закручиваем, завтра откручиваем, а толку никакого. Не научились ещё вирусом управлять, не подвластно это человеку.
кир
2020-05-20 11:28:12
Самобытные трудно поддаются цивилизации и дисциплине.
Plant
2020-05-20 11:56:40
кир, Какие еще самобытные?Это тот самый глубинный народ.
Зы. Ты нашел либерастов под кроватью? :)
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