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Глава Карелии вновь разрешил массовые мероприятия

Новости. Общество
06:50, 19 Августа 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому число участников массовых мероприятий, включая соревнования, опять увеличивается до 50 человек.

Очередные уточнения в документы с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса глава республики внес 18 августа. Так, согласно изменениям, допустимое количество участников спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий на территории республики увенчивается с 20 до 50 человек.

"Это стало возможным благодаря наметившейся стабилизации еженедельного числа заболевших коронавирусом. По-прежнему ограничение численности не касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе на территориях парков культуры и отдыха. При этом участники любых мероприятий обязаны соблюдать масочный режим", - сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, 22 июля глава Карелии запретил массовые мероприятия. А 15 августа в горном парке прошел многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony.

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