Глава Карелии возмутился бездействием фирмы, на крыльце которой сосулька убила прохожего

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился принять меры к руководству коммерческой фирмы, на крыльце которой в марте погиб прохожий из-за упавшей с крыши ледяной глыбы.

Этот вопрос губернатор поднял на совещании правительства при обсуждении подготовки к отопительному сезону.

По мнению Парфенчикова, фирма должна была сразу после ЧП установить над крыльцом защитный козырек, чтобы не допустить повторения трагедии.

«До сих пор ничего не сделано. Лето прошло, а конструкция входа в контору, где погиб на крыльце человек, не изменилась. Значит надо закрыть эту контору, пока они не сделают», — сказал Парфенчиков.

Он дал поручение направить обращение в прокуратуру, чтобы она приняла меры по отношению к этой компании.

Кроме того, губернатор распорядился проверить все организации, у которых также есть входные зоны, не оборудованные козырьками.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска. После этого был арестован руководитель управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома, в результате чего мог погибнуть прохожий.