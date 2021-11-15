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Глава Карелии возмутился бездействием фирмы, на крыльце которой сосулька убила прохожего

Новости. Общество
14:01, 20 Ноября 2021
фото: Галина Васильева / ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился принять меры к руководству коммерческой фирмы, на крыльце которой в марте погиб прохожий из-за упавшей с крыши ледяной глыбы.

Этот вопрос губернатор поднял на совещании правительства при обсуждении подготовки к отопительному сезону.

По мнению Парфенчикова, фирма должна была сразу после ЧП установить над крыльцом защитный козырек, чтобы не допустить повторения трагедии.

«До сих пор ничего не сделано. Лето прошло, а конструкция входа в контору, где погиб на крыльце человек, не изменилась. Значит надо закрыть эту контору, пока они не сделают», — сказал Парфенчиков.

Он дал поручение направить обращение в прокуратуру, чтобы она приняла меры по отношению к этой компании.

Кроме того, губернатор распорядился проверить все организации, у которых также есть входные зоны, не оборудованные козырьками.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска. После этого был арестован руководитель управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома, в результате чего мог погибнуть прохожий.

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Комментарии

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poiu
2021-11-20 15:42:05
Почему такая система управления, что должен губернатор этим заниматься. Пусть тогда в своей вертикали созданной из бывших соратников силовых структур набранных, уволит пару тройку ответственных
Козьма
2021-11-20 16:04:49
poiu, «Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что». Ли Куан Ю
12345
2021-11-20 15:12:36
Вход в нежилое помещение - он не относится, вероятно, к общему имуществу. Устройство козырька над входом - вопрос к владельцу помещения? Кто он ?
Leopol'd
2021-11-20 14:48:39
В городе есть множество жилых подъездов с такой же проблемой. Про них губернатор почему-то не говорит. Или это от того, что с подъездами придётся решать проблемы уже мэрии. И не удастся свалить на "организации - владкльцы".
Гражданин
2021-11-20 14:46:59
За все в городе отвечает Петрозаводская Администрация.
Причем тут прокуратура - есть различные нормативные акты по содержанию многоквартирных домов, зданий и сооружений.
Не поздно вспомнили ?
Почему никто из чиновников не наказан ?
кир
2021-11-20 14:38:32
Системный сбой. Нет у нас организации простых, непрестижных работ, где есть бригадиры и мастера. На свежем воздухе, а не в кабинетах. :)
Hовый
2021-11-20 14:32:48
А вот в соседней финляндии с таким же климатом крыши подогреваются электричеством. Дети тщетно бродят по городу в поисках сосулек, санта клаус в шоке.
Гость
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