Глава Карелии возвращает прямые линии из-за роста заболеваемости коронавирусом

Артур Парфенчиков 15 июня проведет прямую линию, посвященную ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии.

Во вторник, 15 июня, в 18:00 глава Карелии проведет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прямую линию на тему коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики оперативный штаб настоятельно рекомендует соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, особенно в общественных местах и транспорте, сохранять социальную дистанцию, ограничить число контактов. Самым эффективным средством против заболевания является вакцинация населения.

Ранее глава Минздрава Михаил Охлопков заявил, что в Карелии накаляется ситуация с коронавирусом.