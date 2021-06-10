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Глава Карелии возвращает прямые линии из-за роста заболеваемости коронавирусом

Новости. Общество
16:41, 11 Июня 2021
фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

Артур Парфенчиков 15 июня проведет прямую линию, посвященную ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии.

Во вторник, 15 июня, в 18:00 глава Карелии проведет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прямую линию на тему коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики оперативный штаб настоятельно рекомендует соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, особенно в общественных местах и транспорте, сохранять социальную дистанцию, ограничить число контактов. Самым эффективным средством против заболевания является вакцинация населения.

Ранее глава Минздрава Михаил Охлопков заявил, что в Карелии накаляется ситуация с коронавирусом.

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Комментарии

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User
2021-06-11 17:20:06
Прямые линии и подорожник играют очень важную роль в профилактике коронавирусной инфекции.
Изя
2021-06-11 17:10:35
Испугался , жалко его до слез . Вакцинировался бы и жил спокойно ))
Медицину бы наладил , цены бы ему не было ()))
Ампула
2021-06-11 16:52:43
Никак не получается навязать вакцинацию?
Люди боятся, особенно ,когда поняли что и "кое кто" ,похоже,тоже не делал "укольчик", не просто же так народ не хочет "уколоться"?
Спрашивается: зачем тогда массовые мероприятия!? Праздники бесконечные!? В Китае Ковида уже нет! Потому как жёстко поступили и карантин выдержали!?!
Много вопросов, к сожалению....Да и ВОЗ нашу вакцину не приняли....где не так?
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