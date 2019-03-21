Глава Карелии: Врачи на селе должны получить жилье не позднее 2020 года

Артур Парфенчиков распорядился полностью решить вопрос обеспечения жильем врачей и фельдшеров в районах республики не позднее 2020 года.

"Мы должны в ближайший год, максимум, в 2020 году полностью закрыть вопрос по обеспечению жильем наших врачей и фельдшеров, которые готовы сегодня работать в нашей глубинке, начиная от районных центров и заканчивая ФАПами и амбулаториями (в сельской местности – прим. ред.)", – сказал Парфенчиков.

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