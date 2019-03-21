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Новости. Общество
10:45, 21 Марта 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

Глава Карелии: Врачи на селе должны получить жилье не позднее 2020 года

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Артур Парфенчиков распорядился полностью решить вопрос обеспечения жильем врачей и фельдшеров в районах республики не позднее 2020 года.

"Мы должны в ближайший год, максимум, в 2020 году полностью закрыть вопрос по обеспечению жильем наших врачей и фельдшеров, которые готовы сегодня работать в нашей глубинке, начиная от районных центров и заканчивая ФАПами и амбулаториями (в сельской местности – прим. ред.)", – сказал Парфенчиков.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".  

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Комментарии

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кир
2019-03-21 11:02:10
К тому времени из деревень последние молодые уедут. Идет исторический необратимый процесс. Люди будут жить там, где работа есть.
Изя
2019-03-21 10:58:08
Распорядился как всегда . А деньги под это в бюджете :) где ?
zanoza
2019-03-21 10:47:54
Что-то не пойму , а где-то ещё после оптимизации остались ФАПы ?
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