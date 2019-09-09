Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего ребенка

В ожоговом центре Нижнего Новгорода 9 августа скончался 6-летний Святослав, который, спасая дедушку из горящей бани, получил 90% ожогов тела.

О смерти ребенка сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

Артур Парфенчиков выразил соболезнования семье.

"Короткий, но героический путь прошел маленький Святослав по нашей земле. Это больно осознавать, понимая, что возможности людей очень малы. Но безграничны возможности человеческой души, и она, конечно, бессмертна! Святое имя – святой путь! Выражаю соболезнования семье, переживающей такие невосполнимые потери. Благодарю врачей, отдавших все силы в борьбе за жизнь ребенка. Благодарю всех, кто молился и поддерживал близких Святослава. Наша поддержка, вера и самые важные слова еще очень долго будут нужны близким Святика", – написал на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии.

Как сообщалось ранее, 30 августа, в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

Ребенок был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи спасали его жизнь. А 3 сентября мальчика транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.