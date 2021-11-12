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Глава Карелии выразил соболезнования в связи с кончиной архимандрита Илариона

Новости. Общество
13:44, 15 Ноября 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Иларион умер в ковидном центре 14 ноября.

Артур Парфенчиков в связи со смертью настоятеля Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря архимандрита Илариона выразил соболезнования братии Важеозерской обители, духовенству Петрозаводской и Карельской епархии и всем православным верующим.

«Вчера вечером не стало архимандрита Илариона – настоятеля Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря, многие годы посвятившего возрождению обители. Его усердными трудами полностью отреставрированы храмы, восстановлены часовни, колокольня, построены два братских корпуса монастыря, воздвигнуты новые Святые Врата. Для тысяч паломников из Карелии и других регионов нашей страны Важеозерский монастырь стал особым духовным местом. Для каждого человека архимандрит Иларион находил доброе слово, совет и наставление. Выражаю искренние соболезнования братии Важеозерской обители, духовенству Петрозаводской и Карельской епархии и всем православным верующим. Светлая память!» — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Иларион умер в ковидном центре 14 ноября в 22.50.

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