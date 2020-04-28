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Глава комитета градостроительства мэрии Петрозаводска ответит на вопросы горожан

Новости. Общество
12:26, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов проведет "горячую" линию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 30 апреля, с 14 до 15 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы заместителю главы администрации Петрозаводска - председателю комитета градостроительства и землепользования Евгению Игоревичу Перову. Телефон "горячей" линии: 713316.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мэрии полностью отменен прием посетителей. В связи с этим глава Петрозаводска Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику.

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Комментарии

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drug
2020-04-29 13:40:26
А это данный чиновник не служил в армии России ?
Про него ранее были публикации, а разве можно занимать должности на государственной и муниципальной службе без службы в ВС, он же бегал от военкомата.
Гость
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