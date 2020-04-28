Глава комитета градостроительства мэрии Петрозаводска ответит на вопросы горожан

Председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов проведет "горячую" линию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 30 апреля, с 14 до 15 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы заместителю главы администрации Петрозаводска - председателю комитета градостроительства и землепользования Евгению Игоревичу Перову. Телефон "горячей" линии: 713316.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мэрии полностью отменен прием посетителей. В связи с этим глава Петрозаводска Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику.