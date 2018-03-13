Глава Костомукши оштрафована за затягивание рассмотрения жалоб граждан

Глава Костомукшского городского округа Анна Бендикова оштрафована за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, сообщает прокуратура Карелии.

В ноябре 2017 года местный житель обратился в администрацию Костомукши с заявлением о получении разрешения на использование земельного участка. Ответ на данное обращение был направлен заявителю с нарушением установленного срока на 4 дня.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении главы городского округа.

Мировой суд оштрафовал руководителя муниципального образования на 5 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.