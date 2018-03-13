Глава Костомукши оштрафована за затягивание рассмотрения жалоб граждан

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Глава Костомукшского городского округа Анна Бендикова оштрафована за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, сообщает прокуратура Карелии.
В ноябре 2017 года местный житель обратился в администрацию Костомукши с заявлением о получении разрешения на использование земельного участка. Ответ на данное обращение был направлен заявителю с нарушением установленного срока на 4 дня.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении главы городского округа.
Мировой суд оштрафовал руководителя муниципального образования на 5 тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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