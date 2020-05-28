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Глава Минобраза Карелии рассказал о порядке проведения ЕГЭ

Новости. Общество
09:52, 29 Мая 2020
фото: © Правительство Карелии
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Единый госэкзамен пройдет при строгом соблюдении норм санитарной безопасности, сообщили в Оперштабе правительства РК по борьбе с коронавирусом.

Выпускники и организаторы экзамена будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, рассказал министр образования Карелии Роман Голубев.

ЕГЭ в этом году стартует 29 июня. Однако первые два дня экзаменационная кампания будет проходить в пробном режиме. Организаторы проверят, как пункты проведения ЕГЭ подготовились к приему экзамена в период пандемии.

По словам Романа Голубева, сейчас Минобразования Карелии закупает рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры – ими обеспечат пункты ЕГЭ. В школы передадут защитные маски: без них выпускников не допустят на экзамен. Организаторов ЕГЭ, конечно, тоже обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Перед началом экзаменов будет проведена дезинфекция помещений, на входе будет обязательна обработка рук антисептиками. Рассадка школьников в аудиториях во время сдачи ЕГЭ будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

29 и 30 июня организаторы протестируют, как работает система ЕГЭ в новых условиях – пока в отсутствие выпускников. А сами экзамены начнутся 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля пройдет ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни – 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в сдаче экзамена в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Еще одна важная особенность этого года: всех выпускников до 15 июня аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ. Сдавать единый госэкзамен будут только те, кто планирует поступать в вузы – по соответствующим профильным предметам. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2020-05-29 11:11:37
Таким образом учебный год и выпуск завершается 15 июня. Всё остальное уже не имеет отношения к школе - это вступительные экзамены в вузы в формате ЕГЭ. Оставили бы учителей в покое
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