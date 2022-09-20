Глава Минобразования Карелии поздравил воспитателей

Карелия отмечает День воспитателя и всех дошкольных работников.

Министр образования Карелии Роман Голубев поздравил дошкольных работников с Днем воспитателя.

«Сегодня мы отмечаем День воспитателя и всех дошкольных работников. В Карелии их работает более 8 тысяч человек в 217 детских садах. А количество дошколят, о которых они ежедневно заботятся, — порядка 33 тысяч! Это праздник тех, кто помогает каждому ребенку привить любовь к знаниям, завести друзей и, конечно, помогает родителям в правильном воспитании их чад. Сегодня это особенно важно», — заявил Голубев.

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