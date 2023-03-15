Глава Минобразования Карелии предупредил о новом виде мошенничества

Роман Голубев рассказал о новых мошеннических схемах в сфере образования.

Мошенники воспользовались популярностью удаленного формата обучения и придумали новые способы обмана россиян. Наиболее часто встречаются два метода – оказание некачественных услуг и полный отказ от обучения после того, как получены деньги, рассказал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

По словам главы ведомства, чтобы избежать мошеннических действий в области образования, необходимо проверять подлинность образовательной лицензии. Наличие такого документа является обязательным для учреждений, которые предоставляют услуги дополнительного профессионального образования.

Кроме того, необходимо изучить варианты оплаты услуг. Здесь важное условие – указание банковского расчетного счета образовательной организации.

Также планирующий учиться по удаленке должен анализировать договор, нужно опасаться оказание не образовательных, а посреднических услуг. Необходимо получить данные о владельцах сайта (если собственником сайта выступает обычный гражданин или ИП, то стоит задуматься над уровнем образовательного учреждения).

«В качестве дополнительных мер защиты стоит проверить наличие учебного плана, изучить наполнение онлайн-платформы учреждения и обратиться в службу поддержки клиентов учебного онлайн-курса. В случае мошенничества необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы», - предупредил министр.