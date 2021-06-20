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Глава Минобразования Карелии сделал прививку от коронавируса

Новости. Общество
16:47, 21 Июня 2021
фото: © страницы Вконтакте Романа Голубева

Министр образования и спорта республики Роман Голубев через полгода после заболевания коронавирусом привился от COVID-19.

Как пишет на своей странице в соцсети глава Минобразования, прошло полгода после того, как он переболел новой коронавирусной инфекцией.

«Поэтому, как только появилась возможность, принял решение сделать прививку. Учитывая большое количество встреч и командировок, я понимаю, что нужно максимально обезопасить окружающих, свою семью и себя», — отметил министр.

Роман Голубев признался, что перенес Covid-19 хоть достаточно легко, но все-таки с температурой и поражением легких. Ему понадобилось время на восстановление.

Голубе признал всех коллег, педагогов и работников сферы образования, представителей физической культуры и спорта, тех, кто работает с людьми пройти вакцинацию в ближайшее время.

«Сделать это можно без предварительной записи в пунктах вакцинации, адреса которых можно найти в посте сообщества Республика Карелия. Записаться на прививку также можно в вашей поликлинике, через сайт Госуслуг и по федеральному номеру 122», — напомнил глава Минобразования.

Ранее «Столица на Онего» запустила опрос «Как вы относитесь к введению обязательной вакцинации  от коронавируса?»

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