Глава Минстроя Карелии пообещал жителям Суоярви сделать перерасчет за тепло из-за аварии на котельной

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил о завершении устранения аварии на котельной "Экотоп" в Суоярви.

Напомним, котел большой мощности вышел из строя на суоярвской котельной вечером 10 марта. В рабочем состоянии остался только котел малой мощности, в связи с чем были снижены параметры на выходе из котельной. На территории Суоярвского городского поселения введен режим повышенной готовности.

"Вечером 10 марта, когда основной котел вышел из строя, его температура составляла 980 градусов. В связи с этим начало ремонтных работ стало возможным только после его остывания. Причиной аварии, по предварительной информации, явилось повреждение колосника", - сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

По информации министра, сейчас отопление жилых домов и социальных учреждений в Суоярви осуществляется за счет котла малой мощности. Температура теплоносителя на выходе из котельной составляет 59-38 градусов (при норме 67-48). Школы и детские сады Суоярви продолжают работать.

"При начислении платы за тепло, потребителям будет сделан перерасчет за все время, когда из-за поломки оборудования в котельной были снижены параметры теплоносител", - пообещал министр.

По словам Россыпнова, министерство вместе с предприятием "Экотоп" будет решать вопрос об установке резервного котла, мощность которого будет достаточна для поддержания нормативных параметров при отключении основного котла.

Ранее замерзающие в своих квартирах жители Суоярви были возмущены ростом платы отопления.