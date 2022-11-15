Глава Минтранса Карелии Щебекин поблагодарил сотрудников аэропорта за предполетный досмотр его обуви

В воскресенье служба безопасности аэропорта «Петрозаводск» попросила Сергея Щебекина снять ботинки, чтобы проверить, нет ли в них взрывчатки.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин на своей странице в соцсети выразил благодарность сотрудникам службы безопасности аэропорта «Петрозаводск».



«Благодарю сотрудников службы безопасности аэропорта «Петрозаводск» за профессиональную работу и бдительность. В воскресенье улетал в командировку. Убедился на собственном опыте, как тщательно сотрудники проводят предполетный досмотр. Особенно приятно, что коллеги не делают исключений из правил антитеррористической безопасности и применяют их ко всем пассажирам – будь то обычный человек или министр», - заявил Щебекин.



Напомним, 13 ноября он отправился в аэропорт «Петрозаводск», чтобы на 50-местном самолете CRJ авиакомпании «Северсталь» в 11.40 улететь в служебную командировку в Москву.



Перед тем, как министру пройти в зону ожидания вылета, сотрудники службы авиационной безопасности попросили его снять ботинки, чтобы с помощью рентгенотелевизионного интроскопа проверить, нет ли в их массивной подошве взрывчатки.



Как неофициально разъяснил нам один из сотрудников аэропорта «Петрозаводск», сегодня такому досмотру могут быть подвергнуты пассажиры, толщина подошвы обуви которых больше 1 сантиметра, а каблук - более 1,5 сантиметров.



Взрывчатку в ботинках министра не нашли.