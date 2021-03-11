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Глава Минздрава Карелии: "Это не дело, когда в медицинском учреждении дыры в стенах и полах"

Новости. Общество
08:05, 12 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков пообещал продолжить ремонты в Лоухской ЦРБ.

Глава регионального Минздрава побывал в Лоухской центральной районной больнице, были выполнены все обещания, данные министерством год назад. Об этом Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

Так, в ЦРБ появился новый рентгеновский аппарат, приобретены два аппарата ИВЛ, в Чупинском стационаре по программе энергосбережения заменены на стеклопакеты все окна, раньше не выдерживающие никакой критики из-за ветхости, наружные двери заменены на металлические, в помещениях больше не гуляет ветер. В зданиях больницы, поликлиники, двух ФАПов установлены теплоузлы. В помещениях инфекционного отделения создано отделение для лечения больных коронавирусом, на ремонт и оснащение которого направлено почти 3 млн рублей.

"Создание комфортных условий для персонала и пациентов очень важно, поэтому эта работа будет продолжена. Это не дело, когда в медицинском учреждении дыры в стенах и полах. В этом году должны быть отремонтированы кабинеты детской консультации и регистратуры в Чупе, в поликлинике в Лоухах, в больнице, 3 млн рублей на эти цели уже предусмотрены", - сообщил министр здравоохранения.

Михаил Охлопков поблагодарил работников ЦРБ за добросовестный труд в условиях эпидемии коронавируса. Несмотря на то, что показатель общей смертности в районе несколько выше, чем в целом по республике, взрывного роста смертности благодаря их усилиям не было допущено. Улучшилось финансово-экономическое положение учреждения: за год просроченная кредиторская задолженность у больницы снизилась в семь раз, отметил глава Минздрава республики.

"К сожалению, оборудование, которое сейчас используется в медорганизации, в большинстве своём морально и физически устарело, в частности, требуются современные фиброгастроскоп и аппарат УЗИ, новая стоматологическая установка. На дооснащение ЦРБ новой современной техникой мы выделили более 11 млн рублей. Запланирована и покупка автотранспорта", - пишет министр.

Ранее состояние БСМП в Петрозаводске шокировало российский премьер-министра Михаила Мишустина: "Стены обшарпанные, прости Господи".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-12 09:53:14
Поставили стеклопакеты, а вентиляцию кто-то сделал? Раньше хоть через окна миазмы выветривались
Бриг
2021-03-12 08:42:02
Приплыли и поняли , медицина то в глубокой ......
Гость
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