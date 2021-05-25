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Глава Минздрава Карелии назвал число детей, заразившихся коронавирусом за сутки

Новости. Общество
09:28, 26 Мая 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 26 мая, в Карелии зарегистрировано 4370 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 25 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4362 человека. За сутки коронавирус выявлен у 8 детей.

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Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 59 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 47026 человек. Выздоровели – 45205. Умерли 537 пациентов.

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