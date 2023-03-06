Глава Минздрава Карелии объяснил, как избежать весенней тоски

Михаил Охлопков рассказал о сезонных депрессиях.

Как написал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, около 5-7% населения России страдает различными видами депрессий — сезонными аффективными расстройствами (САР), и цифра эта растет.

«Наиболее часто депрессией страдают лица в возрасте от 18 до 30 лет. Женщины болеют в 4 раза чаще мужчин. Сезонное аффективное расстройство редко можно встретить в подростковом возрасте, а у детей моложе 10 лет — практически невозможно. После 30 лет вероятность развития сезонных расстройств снижается. Одна из характерных черт депрессии — тоска», — написал Михаил Охлопков.

Министр объяснил, что надо делать, чтобы не тосковать весной:

— Вспомните то или того, для кого вы жизненно важны и не ставьте себе глобальных целей;

— Придерживайтесь «правила первого желания». Если чего-то захотели, обязательно сделать;

— Фильтруйте информационный шум. Не слушайте новости и не поддавайтесь глобальной панике;

— Разбирайтесь с борьбой внутри себя и всегда выбирайте себя;

— Планируйте свой день и чётко придерживайтесь плана;

— Обязательно встраивайте в план дня время отдыха.

Ранее глава Минздрава Карелии предупредил перед 8 марта, где женщин поджидает ВИЧ.