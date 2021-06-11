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Глава Минздрава Карелии обратился к родителям в связи с трагедией на Онежском озере

Новости. Общество
11:57, 12 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков попросил родителей провести с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на воде после гибели трех подростков в Петрозаводске.

Напомним, 11 июня около 19 часов в акватории Онежского озера в районе Берегового переулка утонули трое несовершеннолетних 2005 года рождения, учащиеся 9 класса школы № 38.

Как пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, за долгую зиму мы соскучились по отдыху у воды. Наступили жаркие солнечные дни, и прохлада рек и озер привлекает многих людей, в первую очередь детей.

«Уважаемые родители, во избежание несчастных случаев прошу вас провести с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на воде, главное из которых - не отпускать ребенка на водоем без присмотра взрослых, не отпускать купаться самостоятельно. Объясните детям, что купание разрешено только в безопасных оборудованных для этого местах», - советует министр.

Охлопков напомнил, что издревле на Руси купальный сезон начинался после Троицы. И это по словам министра, совершенно правильно.

«Вода до 20 июня хорошо не прогревается, разница температуры воды усиливается подводными ключами и холодными течениями», - пишет глава Минздрава.

Ранее сообщалось прокуратура Карелии проводит проверку по факту гибели троих подростков в Петрозаводске. Следком Карелии возбудил уголовное дело.

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