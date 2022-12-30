Глава Минздрава Карелии оценил условия для пациентов туберкулезного диспансера после ремонта

Завершившийся ремонт Республиканского противотуберкулёзного диспансера в Петрозаводске позволил улучшить условия проживания и лечения пациентов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Теперь здесь созданы хорошие условия для пациентов и работников. Палаты рассчитаны на пребывание троих пациентов, в каждой — свой душ и туалет. Все стационарные койки обеспечены кислородом (для централизованной подводки медицинских газов в июле приобретена кислородная станция). Куплена новая мебель, оборудование: морозильный шкаф, автоклав, шкафы 2 класса безопасности, Led-микроскоп, спирограф», — пояснил министр.

По его словам, ремонт продолжится в 2023 году. Для этого выделено 18 млн рублей.