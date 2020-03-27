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Глава Минздрава Карелии поблагодарил автомобилистов, готовых "подбросить" медиков до больницы

Новости. Общество
13:41, 28 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как решается вопрос с доставкой медработников в клиники в период приостановки общественного транспорта из-за коронавируса.

Охлопков рассказал в соцсети, что в период приостановки работы общественного транспорта оперативно решается вопрос о подвозе работников медорганизаций, подведомственных Минздраву Карелии, которые продолжают работать в обычном режиме.

"В министерство и медицинские организации поступают предложения от автолюбителей республики, которые также работают в эти дни и добираются на собственных автомобилях, подвезти по пути и медиков. Медицинские специалисты предлагают помощь "безлошадным" коллегам. Выражаю таким людям искреннюю благодарность за неравнодушие и отзывчивость", - написал Михаил Охлопков.

Как пояснил министр, доставка персонала, не имеющего личного транспорта, будет осуществляться силами ГБУЗ "Автохозяйство" и учреждений здравоохранения. До и после подвоза будет проводиться уборка автотранспорта с применением дезинфицирующих средств.

Ранее врачи республиканской больницы имени В. А. Баранова обратились к жителям Петрозаводска с просьбой помочь им добраться до работы и обратно. Обращение медиков было продиктовано тем, что в городе будет приостановлено движение общественного транспорта.

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Комментарии

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12345
2020-03-28 14:40:37
А что с автобусами ГУП Карелавтотранс? Если будут ограничивать перевозки общественным транспортом, почему-бы не возить сотрудников учреждений здравоохранения этими автобусами???
ПлачУ и ПлАчу
2020-03-28 15:14:31
12345, эти потом за вынужденный простой заберут выделенные соц миллионы
12345
2020-03-28 17:27:12
ПлачУ и ПлАчу, да я не о деньгах. Просто непонятно, пишут что зак собрание какой то свой авто отдает медикам, мэрия ПТЗ какие то служебные легковые а/м отдает. Что там в ГУЗ Автохозяйство минздрава есть? Несколько легковых а/м для того чтобы участковых врачей возить к людям? Это проблему не решит. Почему бы , если у карелавтотранса высвобождаются автобусы, не перевести их в разряд служебных по доставке сотрудников больниц?
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