Глава Минздрава Карелии поблагодарил автомобилистов, готовых "подбросить" медиков до больницы

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как решается вопрос с доставкой медработников в клиники в период приостановки общественного транспорта из-за коронавируса.

Охлопков рассказал в соцсети, что в период приостановки работы общественного транспорта оперативно решается вопрос о подвозе работников медорганизаций, подведомственных Минздраву Карелии, которые продолжают работать в обычном режиме.

"В министерство и медицинские организации поступают предложения от автолюбителей республики, которые также работают в эти дни и добираются на собственных автомобилях, подвезти по пути и медиков. Медицинские специалисты предлагают помощь "безлошадным" коллегам. Выражаю таким людям искреннюю благодарность за неравнодушие и отзывчивость", - написал Михаил Охлопков.

Как пояснил министр, доставка персонала, не имеющего личного транспорта, будет осуществляться силами ГБУЗ "Автохозяйство" и учреждений здравоохранения. До и после подвоза будет проводиться уборка автотранспорта с применением дезинфицирующих средств.

Ранее врачи республиканской больницы имени В. А. Баранова обратились к жителям Петрозаводска с просьбой помочь им добраться до работы и обратно. Обращение медиков было продиктовано тем, что в городе будет приостановлено движение общественного транспорта.