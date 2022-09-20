Глава Минздрава Карелии рассказал, что делать при головной боли

Какие действия стоит предпринять, столкнувшись с головной болью, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На личной странице министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, как самостоятельно справиться с головной болью. Для этого он рекомендует самомассаж.

«Положите правую ладонь на лоб, левую сверху и начинайте потирающие движения от виска к виску. Можете не касаться руками лба, делайте на расстоянии нескольких сантиметров от лица. За 30 секунд надо делать 30 движений», — порекомендовал министр здравоохранения.

«Кстати, это упражнение оздоравливает все носовые пазухи и активизирует работу гипофиза», — добавил Михаил Охлопков. Также он отметил, что при возникновении головной боли важно измерять уровень артериального давления, а при повторяющихся болях стоит обязательно обратиться к врачу.