Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

В медицинских организациях России развернуто 156 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них занято более 120 тысяч.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"В настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тысяч коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тысяч", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Региональным властям необходимо более внимательно и адресно работать с людьми старше 60 лет при организации вакцинации от COVID-19, эта группа наиболее уязвима перед инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет – именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка – это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Он уточнил, что в случае заболевания COVID-19 люди старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации.

Противоэпидемические мероприятия в регионах России важно сохранять в соответствии с эпидемиологической обстановкой, к снятию ограничений надо подходить очень взвешенно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан, в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Он отметил, что при этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений.