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Новости. Общество
07:25, 08 Августа 2019
фото: Михаил Охлопков / ВК

Глава Минздрава планирует сделать прививки половине жителей Карелии

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ в регионе.

В конце августа в Карелию поступят первые партии вакцины против гриппа для взрослых и детей – 135 тысяч доз. Об этом Михаил Охлопков сообщил у себя на странице в соцсети.

Глава республиканского Минздрава также поделился планами по вакцинации населения Карелии.

"В рамках национального календаря профилактических прививок в преддверии наступления острых респираторных инфекций, получающих распространение в осенне-зимний сезон, планируется привить против гриппа более половины населения республики. Это позволит обеспечить отсутствие крупных эпидемических очагов", - написал Михаил Охлопков.

Как сообщил министр, прививку можно будет сделать бесплатно в территориальной поликлинике по месту жительства.

 

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