Глава Минздрава планирует сделать прививки половине жителей Карелии

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ в регионе.
В конце августа в Карелию поступят первые партии вакцины против гриппа для взрослых и детей – 135 тысяч доз. Об этом Михаил Охлопков сообщил у себя на странице в соцсети.
Глава республиканского Минздрава также поделился планами по вакцинации населения Карелии.
"В рамках национального календаря профилактических прививок в преддверии наступления острых респираторных инфекций, получающих распространение в осенне-зимний сезон, планируется привить против гриппа более половины населения республики. Это позволит обеспечить отсутствие крупных эпидемических очагов", - написал Михаил Охлопков.
Как сообщил министр, прививку можно будет сделать бесплатно в территориальной поликлинике по месту жительства.
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