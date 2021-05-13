Глава Петрозаводска ищет хозяина ключей, которые нашел на улице

Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в «Вконтакте» и начал активно общаться с горожанами.

В минувший четверг, 13 мая, назначенный накануне на пост главы Петрозаводска Владимир Любарский завел себе официальную страницу в соцсети «Вконтакте» и одной из первых его публикаций стало объявление о найденных ключах.

«Друзья, только что во время вечерней пробежки по ул. Варкауса на обочине нашёл связку ключей. В районе глазной клиники, но со стороны озёра. Если не можете попасть домой и узнали свои ключи - наберите дежурному в мэрию - они меня найдут, и мы решим вопрос с возвратом пропажи. Телефон дежурного 713400», - говорится в сообщении новоиспеченного сити-менеджера.

В комментариях подписчики восхищаются поступком Владимира Любарского.

В ответ в конце дня Любарский, у которого ранее не было страницы в соцсетях, всех поблагодарил за теплые слова.

«Друзья, спасибо всем за поздравления - столько тёплых слов давно не слышал, честное слово», - написал глава Петрозаводска и извинился, что еще не совсем освоил технологию общения в «Вконтакте», поэтому не может добавлять в друзья всех желающих.

Напомним, в среду, 12 мая, депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».