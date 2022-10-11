Глава Петрозаводска: «Мы вынуждены засыпать песком склоны в парках»

Владимир Любарский рассказал о том, как в городе планируют обезопасить любителей кататься на ватрушках.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о мерах, которые будут предприняты в связи с возможными травмами горожан, особенно детей, катающихся на ватрушках в городских парках.

«Друзья, к сожалению, зимние развлечения не так безопасны, как это может показаться. Ледянки и ватрушки способны развить серьезную скорость и при этом совершенно неуправляемы. Стихийные горки, накатанные юными экстремалами, только увеличивают печальную статистику, о которой сегодня сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, — написал градоначальник. — Во избежание новых травм мы вынуждены засыпать песком склоны в парках Железнодорожников и Ямка. Прошу родителей не оставлять детей без присмотра и объяснить всю опасность таких катаний. Берегите себя!»

Напомним, ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о 9-летней девочке, получившей тяжелую травму во время катания на ватрушке.