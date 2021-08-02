Глава Петрозаводска написал о мелочах, из которых состоит наша жизни

Владимир Любарский рассказал, как по просьбам горожан отремонтировали скамейку на остановке в центре Петрозаводска.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что власти города стараются оперативно реагировать на сообщения жителей. Какие-то работы удается выполнить в рамках действующих контрактов, на что-то бюджетных средств не заложено.

«Вот, например, в конце прошлой недели поступил сигнал о том, что скамейку на остановке на Антикайнена сломали, а вокруг — мусор. Отработали ситуацию с компанией „ТехРент“. Мусор убран, скамейка восстановлена. Почему мэр пишет о такой мелочи? Потому что из таких мелочей и состоит наша жизнь, и из них же складывается наше к ней отношение», — написал Любарский.

И в очередной раз призвал всех бережнее относиться к городскому имуществу, потому что чистые и целые остановки, скамейки, знаки и фонари делают Петрозаводск более уютным и комфортным. Надо уважать чужой труд!