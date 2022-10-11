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Глава Петрозаводска нашел в сквере в Соломенном ложку дегтя и получил новогодний подарок

Новости. Общество
07:20, 02 Ноября 2022
фото: администрация Петрозаводска

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Владимир Любарский рассказал, как проинспектировал благоустроенный сквер Трудящихся в Соломенном.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что благоустройство – это такой процесс, который стоит только начать, и результат будет улучшаться ежегодно. Отличный пример – Соломенное. «Сегодня осмотрел сквер Трудящихся, в котором недавно завершились работы по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Здесь подрядчик отсыпал территорию, обустроил тротуары, установил спортплощадку с резиновым покрытием, баскетбольными стойками и ограждением. Также в сквере появились скамейки, урны, уличные тренажеры и комплекс для воркаута. Вокруг отсыпанной площадки подрядчик обустроил газон и посадил почти 500 кустов аронии черноплодной и дерена Элегантиссима», - написал Владимир Любарский.

Глава отметил, что в прошлом году в Соломенском парке тоже прошло благоустройство – в нем замостили брусчаткой главную пешеходную аллею. Она будет примыкать к скверу Трудящихся.
«По сути, в итоге должно получиться единое общественное пространство, где можно и погулять, и спортом позаниматься. Молодежь уже площадку осваивает - группа парней и девушек увлеченно обстреливали кольца баскетбольным мячом», - отметил мэр.

Сейчас у сквера Трудящихся ведется ремонт дороги. Подрядчик – Кондопожское ДРСУ – уложит асфальт на участках улиц Труда и Детской, которые примыкают к скверу.

Любарский напомнил, что ремонт этих объектов стал возможен благодаря субсидии из республиканского бюджета. В контракт помимо улиц Соломенного вошли Лекарский переулок, улицы Хейкконена, Комбинатовская и Антонова (от Судостроительной до Онежской флотилии). Где-то работы уже выполнены, где-то еще идут. В Соломенном подрядчик должен справиться со всеми объемами до середины ноября.

«На выездном совещании не обошлось, увы, и без ложки дёгтя. Комплекс воркаута эксплуатируется несколько месяцев, но на нем уже отсутствуют гимнастические кольца – кто-то их оторвал», - посетовал глава города.

Тему содержания площадки обсудили на месте с одной из жительниц района. Сквер будет включен в муниципальный контракт на уборку.

«Получил также от активистки свиток, как она сказала, «новогодний подарок» - пожелания местных жителей по ряду актуальных вопросов. Предложу коллегам рассмотреть возможность их реализации в рамках рабочей группы по подготовке к юбилею Соломенского лесозавода, который будет отмечаться в 2024 году», - пообещал Любарский.

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