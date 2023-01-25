Глава Петрозаводска: «Никаких статусов, выплат и прав наша поездка в зону СВО не дает»

Владимир Любарский рассказал подписчикам, для чего ездил на Донбасс.

Глава карельской столицы Владимир Любарский 15 февраля, в День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, посетил общественную приемную Объединения ветеранов боевых действий «Ветераны» и сделал запись для радио «ВетеранFM», вещающего в Интернете

Один из вопросов касался недавней поездки Владимира Любарского вместе с Тимуром Зорняковым на Донбасс. По словам главы Петрозаводска, не все однозначно восприняли эту поездку, посчитав, что это — возможность получить дополнительные привилегии.

«На самом деле никаких статусов, в частности, „ветерана боевых действий“, дополнительных выплат и прав наша поездка в зону СВО не дает. Речи об этом вообще нет. Еще раз отмечу, что и я и Тимур — были в отпуске, а не в командировке», — отметил Любарский.

По словам градоначальника, кто-то, в том числе, родственники участников СВО, увидели в поездке пиар.

«Я понимаю чувства этих людей. Муж, отец, сын убыл и когда вернется — неизвестно. А его здесь ждут. Но для меня важно было сделать то, что сделал. Мы собрали помощь, отвезли ее, пообщались с земляками, вернулись с весточками для близких и продолжаем здесь работать с ними. Ничего в этом нет героического», — подчеркнул Владимир Любарский, отметив, что многочисленные комментарии и лайки он расценил как одобрение от горожан поддержки участников СВО.