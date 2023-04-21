Глава Петрозаводска пояснил, на каких условиях заключил контракт с отрядом «Ахмат»

Эксклюзивное интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским перед отставкой и отъездом добровольцем в зону СВО.

— Объясните, почему именно чеченский «Ахмат». Вы же могли пойти, например, в петрозаводский военкомат.

— В принципе можно было пойти и в наш военкомат, я разные варианты рассматривал. Хотел даже попасть в свою родную 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая сейчас базируется в Улан-Уде.



В итоге пошел проторенным путём. Тут нет никаких подводных камней, просто после окончания спецкурса в Гудермесе понял, что мне в принципе понравилось, как и чему там учат, в каких условиях, и понял, что готов. И еще ключевой вопрос заключается в военном предназначении.



Если у человека есть специфическая военно-учетная специальность, ну тогда, наверное, не «Ахмат». То есть, если бы я был командиром радиолокационной станции, то пошел бы в министерство обороны…

— То есть Вы с министерством обороны контракт подписывать не будете?

— Нормативная база предусматривает два вида контрактования. Участники СВО заключают контракт или с министерством обороны, или с тем добровольческим подразделением, у которого есть контракт с министерством обороны. «Ахмат» такой контракт подписал, поэтому контрактуясь с «Ахматом», я через них косвенно контрактуюсь с МО.

— На какой срок Вы подписываете контракт с «Ахматом»?

— Первичный контракт — 4 месяца.

— Вы сможете прервать этот контракт раньше, если возникнет такая необходимость?

— А в чем может быть такая необходимость? Только состояние здоровья. Конечно, если мне голову оторвет — контракт прервут.



Интервью в полном объеме читайте на нашем сайте.