Глава Петрозаводска пообещал почистить дорогу, которую размыло канализационными водами

Работы по устранению коммунальной аварии на улице Питкярантской в Петрозаводске обещают завершить в пятницу, 14 января, сообщил глава города Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что на улице Питкярантская в Петрозаводске произошла коммунальная авария. В результате аварии канализационные воды размыли дорогу. В промоинах застревают автомобили. Горожане сфотографировали транспортный коллапс и показали в сети, что происходит, когда коммунальные и дорожные службы не выполняют свою работу.

В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что аварийная бригада выехала на место ЧП и приступила устранению поломки.

В свою очередь, на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что специалисты АО «ПКС-Водоканал» несколько раз устраняли течь и откачивали воду, но решить проблему не удалось. В итоге потребовалась замена задвижки в канализационном колодце.

«Сегодня эта работа началась, что привело к временному отключению водоснабжения. Вечером воду дадут. Все работы специалисты «Водоконала» обещают завершить завтра (14 января) до 14.00. Также сегодня подрядчик должен провести уборку пострадавшей от наводнения дороги», - пообещал Любарский.