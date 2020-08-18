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Глава Петрозаводска попросила подрядчика ускорить темпы работ по благоустройству Голиковского парка (ФОТО)

Новости. Общество
11:57, 19 Августа 2020
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Ирина Мирошник проверила, как благоустраивают Голиковский парк, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Благоустройство Голиковского парка началось в конце июня. В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру этой общественной территории.

По периметру собора Александра Невского подрядчик начал мостить дорожки габбро-диабазом, демонтированным в рамках реконструкции Онежской набережной. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина.

Глава Петрозаводска отметила недостаточное количество работников на объекте.

Подрядной организации указано на необходимость ускорения темпов работ.

Ранее выполненные работы в парке были признаны некачественными, принимать их администрация города отказалась. Подрядчику необходимо заново уложить бордюрный камень. 

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Комментарии

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тетка
2020-08-19 13:21:26
Не хочу церковь в этом парке, хочу музей и планетарий.
Прэсли
2020-08-19 12:27:25
Просит ускориться? Что то весь город перекопан, а конца не видно," откаты уже получены видать", но не поняли что это же делать надо, а не конверты набухшие пересчитывать...?
zanoza
2020-08-19 12:09:30
Так не могут они ускориться, разве Мирошник об этом не известно? Госконтракты кто заключал с ООО "СМС", разве не мэрия? Что не видели сколько у них работников в штате и сколько объектов они "чудесным образом" выиграли, прекрасно видели, но закрыли глаза и видимо не бесплатно. Теперь этот подрядчик разрывается между объектами и ничего не успевает. На мощении дорожек в Голиковском парке работают три землекопа и только в выходные дни (суббота, воскресенье), видимо этот объект у них как "халтура". Кроме того с канализацией, где прокладываются дорожки, явная проблема, вонь стоит, хоть противогаз одевай, но у мэрши видимо насморк, она этого не почувствовала.
Ткачев
2020-08-19 12:47:57
zanoza, Наверное вонь не рыночная, ибо невидимая рука её никак не регулирует.
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