Глава Петрозаводска попросила подрядчика ускорить темпы работ по благоустройству Голиковского парка (ФОТО)

Ирина Мирошник проверила, как благоустраивают Голиковский парк, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Благоустройство Голиковского парка началось в конце июня. В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру этой общественной территории.

По периметру собора Александра Невского подрядчик начал мостить дорожки габбро-диабазом, демонтированным в рамках реконструкции Онежской набережной. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина.

Глава Петрозаводска отметила недостаточное количество работников на объекте.



Подрядной организации указано на необходимость ускорения темпов работ.

Ранее выполненные работы в парке были признаны некачественными, принимать их администрация города отказалась. Подрядчику необходимо заново уложить бордюрный камень.