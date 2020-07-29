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Власти Петрозаводска отказались принимать работы по благоустройству Голиковского парка

Новости. Общество
14:23, 30 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Подрядчик ООО "СМС" некачественно выполнил работу и будет ее переделывать, сообщили в мэрии Петрозаводска.

При благоустройстве Голиковского парка около Александро-Невского собора были выявлены нарушения. Выполненные работы признаны некачественными, принимать их администрация города отказалась. Подрядчику необходимо заново уложить бордюрный камень. Напомним, проект благоустройства территории Голиковского парка был разработан в 2020 году и предусматривает ремонт дорожек с мощением из натурального камня, установку скамеек и урн. Общая стоимость работ составит 15, 2 млн рублей.

Другая подрядная организация, ООО "Свой дом", нарушила сроки ремонта элементов пешеходной инфраструктуры на Вольной и Пушкинской улицах. Их должны были сдать до 1 июля. Глава Петрозаводска сегодня посетила оба объекта. На Пушкинской улице залиты ступени, идет монтаж бордюров и подготовка цветника. А на Вольной по требованию специалистов комитета ЖКХ подрядчику предстоит за свой счет переделать бетонное основание. Сотрудники администрации не приняли некачественные работы, участок пришлось демонтировать.

 

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Комментарии

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Juniper59
2020-07-30 15:31:12
В таких случаях надо не подрядчика штрафовать, а заказчика и ответственных за "конкурс". Чтобы неповадно было федеральные миллионы разда(ри)вать непонятно кому. И переделки оплачивать из расходных статей на содержание аппарата заказчика. Наняли шут знает кого - штраф с вас в пользу социальных статей бюджета, расходы на ломку лестниц и поребриков - из ваших пиар-мероприятий.
Ширшину за меньшие косяки убрали. А тут хоть бы хны.
Интересно, гранитную дылду над Лососинкой тоже три раза пересобирать будут, или сама грохнется, не дожидаясь?
zanoza
2020-07-30 15:00:19
"При благоустройстве Голиковского парка около Александро-Невского собора были выявлены нарушения. Выполненные работы признаны некачественными, принимать их администрация города отказалась"
А что они собирались принимать, и какие работы признаны некачественными, ведь самих работ нет, кроме как вспаханные бульдозером места, где должны быть проложены дорожки и привезённый щебень и грунт, потому как песком его назвать нельзя. Развели грязь и бардак у собора,вот и вся "работа",да и та приостановлена!В общем, ещё тот подрядчик,да и заказчик тоже!
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