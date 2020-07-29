Власти Петрозаводска отказались принимать работы по благоустройству Голиковского парка

Подрядчик ООО "СМС" некачественно выполнил работу и будет ее переделывать, сообщили в мэрии Петрозаводска.

При благоустройстве Голиковского парка около Александро-Невского собора были выявлены нарушения. Выполненные работы признаны некачественными, принимать их администрация города отказалась. Подрядчику необходимо заново уложить бордюрный камень. Напомним, проект благоустройства территории Голиковского парка был разработан в 2020 году и предусматривает ремонт дорожек с мощением из натурального камня, установку скамеек и урн. Общая стоимость работ составит 15, 2 млн рублей.

Другая подрядная организация, ООО "Свой дом", нарушила сроки ремонта элементов пешеходной инфраструктуры на Вольной и Пушкинской улицах. Их должны были сдать до 1 июля. Глава Петрозаводска сегодня посетила оба объекта. На Пушкинской улице залиты ступени, идет монтаж бордюров и подготовка цветника. А на Вольной по требованию специалистов комитета ЖКХ подрядчику предстоит за свой счет переделать бетонное основание. Сотрудники администрации не приняли некачественные работы, участок пришлось демонтировать.