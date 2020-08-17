890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Три района Петрозаводска на время отключат от электричества 3
Сегодня 11:35
Жители поселка Карелии просят поощрить местного участкового за работу 5
17.08.2020 18:00
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО) 4
Сегодня 15:02
Около 30 новых случаев ковидной инфекции выявлено в Карелии за последние сутки 29
Сегодня 08:56
Житель Карелии подорвался на боеприпасе во время сбора грибов 1
Сегодня 09:31
Петрозаводчанка стянула кольцо с пальца спящей соседки 3
17.08.2020 18:40

Глава Петрозаводска поторопила подрядчиков, благоустраивающих проезд у садиков и школы на Кукковке

Новости. Общество
16:26, 18 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Ирина Мирошник проинспектировала ход работ по благоустройству Рускеальского проезда и сквера Кукковский Петух в столице Карелии.

Как сообщили в мэрии, на территории Рускеальского проезда отремонтируют проезжую часть, устроят тротуары и парковочные зоны. Для повышения безопасности на месте появятся ограждения и дорожные знаки. В настоящее время ведётся демонтаж покрытия, установка бортового камня, работы по защите кабельных линий ОРЭС. Этот объект находится вблизи двух детских садов и школы. Глава Петрозаводска в ходе выездного совещания указала подрядчику на необходимость увеличения темпов выполнения работ в преддверии нового учебного года.

В сквере Кукковский Петух завершены работы по устройству основания дорожек, уложена кабельная линия, выставлены закладные под опоры уличного освещения. Здесь также оформят газоны, посадят цветы, деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы. Работы продолжаются.

Работы в районе Рускеальского проезда и в сквере Кукковский Петух ведет ООО "СМС". Общая стоимость контракта – более 20 миллионов рублей.

Неподалеку от сквера реконструируется тротуар на улице Ровио. Работы в рамках подготовки к 100-летию Карелии ведет "Кондопожское ДРСУ". Подрядчик разбирает существующее покрытие, монтирует бортовой камень и восстанавливает основание с укаткой из щебня. Вскоре начнется асфальтирование. Завершить ремонт 15 тротуаров и 15 дорог необходимо к 30 августа.

Ранее стало известно, что ремонт лестниц на Комсомольском проспекте в Петрозаводске завершат с опозданием на месяц.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

Сегодня 16:41
Обществоведение
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября. 
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
Сегодня 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»