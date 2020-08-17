Глава Петрозаводска поторопила подрядчиков, благоустраивающих проезд у садиков и школы на Кукковке

Ирина Мирошник проинспектировала ход работ по благоустройству Рускеальского проезда и сквера Кукковский Петух в столице Карелии.

Как сообщили в мэрии, на территории Рускеальского проезда отремонтируют проезжую часть, устроят тротуары и парковочные зоны. Для повышения безопасности на месте появятся ограждения и дорожные знаки. В настоящее время ведётся демонтаж покрытия, установка бортового камня, работы по защите кабельных линий ОРЭС. Этот объект находится вблизи двух детских садов и школы. Глава Петрозаводска в ходе выездного совещания указала подрядчику на необходимость увеличения темпов выполнения работ в преддверии нового учебного года.

В сквере Кукковский Петух завершены работы по устройству основания дорожек, уложена кабельная линия, выставлены закладные под опоры уличного освещения. Здесь также оформят газоны, посадят цветы, деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы. Работы продолжаются.

Работы в районе Рускеальского проезда и в сквере Кукковский Петух ведет ООО "СМС". Общая стоимость контракта – более 20 миллионов рублей.

Неподалеку от сквера реконструируется тротуар на улице Ровио. Работы в рамках подготовки к 100-летию Карелии ведет "Кондопожское ДРСУ". Подрядчик разбирает существующее покрытие, монтирует бортовой камень и восстанавливает основание с укаткой из щебня. Вскоре начнется асфальтирование. Завершить ремонт 15 тротуаров и 15 дорог необходимо к 30 августа.

Ранее стало известно, что ремонт лестниц на Комсомольском проспекте в Петрозаводске завершат с опозданием на месяц.