Глава Петрозаводска позвала горожан на субботник

Инна Колыхматова предложила жителям Петрозаводска провести выходные с пользой для своего двора, улицы, города.

Глава Петрозаводска обратилась к горожанам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инну Колыхматову порадовало то, что неравнодушные петрозаводчане тоже участвуют в уборке улиц от снега. Глава города напомнила о мальчике, который прочищал тропинку в парке на Древлянке — о нем стало известно из соцсетей.

Мэр города рассказала и о пенсионере, который регулярно чистит остановку на Олонецкой улице. А в различных пабликах можно увидеть много благодарных постов петрозаводчан, которые рассказали, что незнакомые им люди помогли откопать застрявшую машину. «Примеров — много! Большое спасибо за отзывчивость!» — поблагодарила всех неравнодушных горожан Инна Колыхматова.



Инна Сергеевна выразила уверенность, что неравнодушных людей в Петрозаводске гораздо больше.

«Погода подсказывает нам, что нужно объединиться!» — заявила глава города.

В субботу, 23 декабря, решили провести масштабный общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники мэрии, депутаты Петросовета, представители муниципальных организаций, общественные помощники. Инна колыхматова отметила, что разослали сообщение всем управляющим компаниям. «Если хотите поучаствовать в субботнике — спросите у своей обслуживающей организации, где он будет проходить», — добавила глава карельской столицы.



Глава города предложила провести выходные с пользой для своего двора, улицы, города и позвала горожан на субботник. Начало — в 11.00. «Присоединяйтесь!» — написала в сети Инна Колыхматова.