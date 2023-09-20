Глава Петрозаводска предложила горожанам узнать, как привлечь деньги на улучшение пространства

Инна Колыхматова на примере одного из домов в Петрозаводске рассказала, что можно сделать с помощью ТОСа.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о доме № 4 по улице Антонова в Петрозаводске, который очень изменился благодаря активной позиции жильцов.

«Многоквартирный дом № 4 на улице Антонова с 2020 года изменился до неузнаваемости. За пару лет креативно покрашен фасад, обновлены подъезды, во дворе установлена современная площадка. Благодаря активной позиции жильцов несколько лет назад в доме было создано территориальное общественное самоуправление (ТОС). Этот механизм позволяет привлечь средства на улучшение пространства вокруг себя», — написала Инна Колыхматова.

По словам главы администрации, ежегодно мэрия получает десятки предложений от инициативных граждан: по благоустройству дворов, парков и скверов, территорий школ и детских садов и даже помещений общественных центров.

«А вот о возможностях механизма ТОС пока знают не многие. Думаю, для знакомства горожан с территориальным общественным самоуправлением может быть полезен проект „Школа ТОСов“. На таких встречах администрация готова рассказать о передовых практиках, пригласили бы тех, кто уже изменил мир вокруг себя, объяснили бы как организовать ТОС и подать заявку в различные программы. Ведь порой нужны лишь инициатива и знания», — подчеркнула Инна Колыхматова.