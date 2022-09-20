Глава Петрозаводска пригласил всех на закрытие легкоатлетического сезона на набережной

В Петрозаводске любители бега закроют легкоатлетический сезон на Онежской набережной.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что сегодня на набережной пройдет закрытие легкоатлетического сезона.

«К сожалению, у меня нет возможности побывать на закрытии, о вы не пропустите. Надеюсь, погода не помешает. Всем добра!» — написал Любарский.

В субботу, 8 октября, на Онежской набережной состоится традиционный забег «День рождения «Бегать модно». В этом году одно из крупнейших беговых сообществ Карелии отмечает своё семилетие. Мероприятие также приурочено к закрытию бегового сезона.

В программе — дистанции на 21 км (полумарафон), 10,5 км и 5,25 км. Также запланированы старты по скандинавской ходьбе и детские забеги на 400 и 200 метров.

«Спортивный праздник — это отличная возможность для любителей активного образа жизни сравнить свои результаты в начале и в завершении бегового сезона: программа и трасса забега повторяют Петрозаводский Полумарафон», — отметили организаторы.

Начало мероприятия в 10.45. Подробную информацию можно найти на странице «Серия стартов PTZ RUN».