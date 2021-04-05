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Глава Петрозаводска проверила качество уборки территорий школ и садиков

Новости. Общество
08:05, 06 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Ирина Мирошник проинспектировала ход весенних работ во дворах школ и детских садов.

Как сообщили в администрации города, в минувший понедельник, 5 апреля, глава Петрозаводска Ирина Мирошник осмотрела территории детских садов №12, 93, 95, Ломоносовской гимназии, школ №5, 10 и финно-угорской.

Образовательные учреждения уже приступили к весенним работам. Особое внимание сейчас уделяется уборке оставшегося снега и скопившегося за зиму смета, а также отводу талых вод. Глава Петрозаводска поручила усилить работу по уборке территорий и контролю за образовательными организациями.

Специалисты комитета социального развития администрации проводят ежедневные рейды по территориям школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В случае возникновения замечаний, руководителям организаций выдаются акты для скорейшего устранения нареканий, уточнили в мэрии.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков распорядился оказать содействие дорожным и коммунальным службам Петрозаводска в борьбе с лужами.

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