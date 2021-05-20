Глава Петрозаводска рассказал, кто отвечает горожанам на его странице в соцсети

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский дал большое интервью "Столице на Онего", в котором затронул самые актуальные вопросы.

Гостем постоянной рубрики «Кофе со сливками» стал новый глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Владимир Любарский с первых дней работы перевернул формат общения главы Петрозаводска с жителями. Он завел страницу в соцсетях, за двое суток принял в друзья 10 тысяч человек и начал писать посты о каждом важном шаге, который совершает на посту мэра.

Любарский отвечает горожанам в личке и на стене, через свою страницу помогает находить ключи и документы, объясняет логику своих решений и советуется, как лучше поступить в той или иной ситуации. Он обедает в столовой мэрии, входит в здание администрации через дверь для посетителей и по пути разговаривает со всеми, кто к нему обращается. А еще жители Петрозаводска теперь могут встретить главу города на улице, потому что он много ходит пешком и занимается спортом на свежем воздухе.

- Соцсети занимают много времени. Если в таком режиме с людьми общаться, надолго ли Вас хватит?

- Для меня такой формат общения не является какой-то инновацией, потому что глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков уже опробовал его на себе. Я видел, как он работает, и просто принял эту же модель. Мы разные люди, и я не собираюсь слепо его копировать, но открытость в общении с жителями, которую он создал, по-настоящему эффективна, и я решил взять ее в качестве ориентира.

Ко всему нужно подходить с точки зрения здравого смысла. Мэр Петрозаводска не должен жить в соцсетях, это понятно. Поэтому у меня есть помощники. Они модерируют страницу и распределяют запросы по моим заместителям, курирующим те или иные направления. При этом я несу персональную ответственность за ответы, которые получают на свои сообщения жители города.

Я считаю, что формат общения в соцсетях очень важен, так как помогает понять, что волнует людей. Тот срез, который мы получили за эти дни, коррелируется с информацией, которая была у меня как у куратора Петрозаводска в правительстве. То есть я уже понимаю, что мусор и транспорт - первые и самые актуальные проблемы, которые нужно решать. И мы группируем их в блоки, чтобы отвечать горожанам предметно.

Конечно, я и сам присутствую на странице и какие-то вопросы решаю лично. Иногда это бывают даже мелкие, на первый взгляд, проблемы. В выходной обратилась женщина, рассказала, что при реконструкции и продлении дороги на улице Куйбышева возле новостроек рубят деревья. Она увидела на дереве гнездо, расстроилась, что птицы могут погибнуть. Я сам нашел подрядчика. В итоге мы выяснили, что дерево с гнездом рубить не будут. Вопрос решили.

Как Владимир Любарский будет решать вопросы с пассажирскими перевозками, с уборкой города и каким образом выстроит работу с подчиненными, читайте в большом интервью.