890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
Новое
Сегодня 16:34
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину
Сегодня 11:07

Глава Петрозаводска рассказал, как избавиться от медведей в городе

Новости. Общество
15:21, 27 Июня 2022
фото: © okaygorod.com

Новости партнеров

Специалисты Минприроды надеются, что прикорм в лесу отвлечет медвежье семейство от прогулок по ТИЗ Усадьба.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о ситуации с медведицей, замеченной ранее возле одного из районов карельской столицы.

«Друзья! Сегодня на планерке представители Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили, что в районе ТИЗ „Усадьба“ была замечена медведица с потомством. Животные бродили в опасной близости от жилых домов петрозаводчан. Информацию сотрудники ЕДДС оперативно передали в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия», — сообщил на своей странице градоначальник.

Владимир Любарский заверил, что специалисты взяли ситуацию на контроль. Один из вопросов — почему животное вышло к людям?

«Вероятнее всего, привлекли „молодую маму с детьми“ остатки пищи. Поэтому обращаюсь к жителям города с призывом не подкармливать бродячих собак на общественных территориях. Помимо того, что четвероногие друзья человека сами охотно сбиваются в стаи в местах, где появляется возможность плотно покушать, и активно там размножаются, что также негативно влияет на безопасность граждан, еда привлекает из леса диких зверей. А уж об опасности таких незваных гостей и говорить не приходится», — подытожил глава города.

Как рассказал Владимир Любарский, специалисты Минприроды в данный момент организовали в лесу площадку для прикорма в надежде, что предложенные на ней «блюда» привлекут медвежье семейство сильнее, чем пищевые отходы вблизи человеческих жилищ.

Также глава Петрозаводска напомнил, что, заметив дикое животное на территории города, необходимо сразу сообщить об этом в полицию по телефонам: 112 или 102, в ЕДДС — 051 или дежурному в министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Напомним, ранее жители микрорайона ТИЗ Усадьба пожаловались на медведицу с медвежатами, бродившую по дороге, где ходят люди. По словам петрозаводчан, полиция не прогнала животное, представляющее опасность.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
25.06.2022, 22:11
Бригантина с алыми парусами вошла в акваторию Онего в Петрозаводске (ФОТО)
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
23.06.2022, 15:43
Коляску с младенцем сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.