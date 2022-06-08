Глава Петрозаводска рассказал, как избавиться от медведей в городе

Специалисты Минприроды надеются, что прикорм в лесу отвлечет медвежье семейство от прогулок по ТИЗ Усадьба.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о ситуации с медведицей, замеченной ранее возле одного из районов карельской столицы.

«Друзья! Сегодня на планерке представители Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили, что в районе ТИЗ „Усадьба“ была замечена медведица с потомством. Животные бродили в опасной близости от жилых домов петрозаводчан. Информацию сотрудники ЕДДС оперативно передали в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия», — сообщил на своей странице градоначальник.

Владимир Любарский заверил, что специалисты взяли ситуацию на контроль. Один из вопросов — почему животное вышло к людям?

«Вероятнее всего, привлекли „молодую маму с детьми“ остатки пищи. Поэтому обращаюсь к жителям города с призывом не подкармливать бродячих собак на общественных территориях. Помимо того, что четвероногие друзья человека сами охотно сбиваются в стаи в местах, где появляется возможность плотно покушать, и активно там размножаются, что также негативно влияет на безопасность граждан, еда привлекает из леса диких зверей. А уж об опасности таких незваных гостей и говорить не приходится», — подытожил глава города.

Как рассказал Владимир Любарский, специалисты Минприроды в данный момент организовали в лесу площадку для прикорма в надежде, что предложенные на ней «блюда» привлекут медвежье семейство сильнее, чем пищевые отходы вблизи человеческих жилищ.

Также глава Петрозаводска напомнил, что, заметив дикое животное на территории города, необходимо сразу сообщить об этом в полицию по телефонам: 112 или 102, в ЕДДС — 051 или дежурному в министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Напомним, ранее жители микрорайона ТИЗ Усадьба пожаловались на медведицу с медвежатами, бродившую по дороге, где ходят люди. По словам петрозаводчан, полиция не прогнала животное, представляющее опасность.