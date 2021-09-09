Глава Петрозаводска рассказал о ремонте пешеходных мостиков через реку Неглинка

Владимир Любарский рассказал о ситуации с пешеходными мостами, которые стали опасны для горожан.

Напомним, в минувшие выходные в соцсети опубликовали фотографии мостов со стороны улицы Сыктывкарская в микрорайоне Древлянка и улицы Софьи Ковалевской в микрорайоне Перевалка. Сооружения через реку Неглинка оказались полуразрушены и опасны для людей.

По словам главы Петрозаводска, почву вокруг мостика через Неглинку в парке Патриот у торгового центра «Лотос-Плаза» размыло еще в августе, но для решения вопроса потребовалось участие многих сторон. По этой причине восстановление затянулось. Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«За это время от крупногабаритного мусора было прочищено русло реки, восстановлен сам мост. Рядом с ним проходят электрические кабели, которые важно было не задеть. На прошлой неделе на место были завезены песок и щебень. Сегодня работы завершены, проход доступен. Всё восстановление осуществлялось в рамках оказания благотворительной помощи. Участие принимали «ПКС-Водоканал», «Лотос-Плаза», «Прионежская сетевая компания». За что им огромное спасибо», - пишет мэр города.

Ситуация с пешеходным мостом в парке Зеленый Берег обстоит иначе.

«Кабелей там нет, но нет и проезда для тяжелой техники. Сейчас решаем вопрос, как подвезти туда песок и щебень для восстановительных мероприятий. В ближайшие дни планируем решить и эту проблему», - отметил Владимир Любарский.