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Глава Петрозаводска рассказал о ремонте пешеходных мостиков через реку Неглинка

Новости. Общество
08:05, 14 Сентября 2021
фото: Владимир Любарский/ВК

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Владимир Любарский рассказал о ситуации с пешеходными мостами, которые стали опасны для горожан.

Напомним, в минувшие выходные в соцсети опубликовали фотографии мостов со стороны улицы Сыктывкарская в микрорайоне Древлянка и улицы Софьи Ковалевской в микрорайоне Перевалка. Сооружения через реку Неглинка оказались полуразрушены и опасны для людей.

По словам главы Петрозаводска, почву вокруг мостика через Неглинку в парке Патриот у торгового центра «Лотос-Плаза» размыло еще в августе, но для решения вопроса потребовалось участие многих сторон. По этой причине восстановление затянулось. Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«За это время от крупногабаритного мусора было прочищено русло реки, восстановлен сам мост. Рядом с ним проходят электрические кабели, которые важно было не задеть. На прошлой неделе на место были завезены песок и щебень. Сегодня работы завершены, проход доступен. Всё восстановление осуществлялось в рамках оказания благотворительной помощи. Участие принимали «ПКС-Водоканал», «Лотос-Плаза», «Прионежская сетевая компания». За что им огромное спасибо», - пишет мэр города.

Ситуация с пешеходным мостом в парке Зеленый Берег обстоит иначе.

«Кабелей там нет, но нет и проезда для тяжелой техники. Сейчас решаем вопрос, как подвезти туда песок и щебень для восстановительных мероприятий. В ближайшие дни планируем решить и эту проблему», - отметил Владимир Любарский.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-09-14 10:44:53
Владимиру Константиновичу, от прежних сподручных Бондарчука, Мирошник, Матвеева и врагов не надо, каждый день прокол за проколом.
Эндшпиль
2021-09-14 10:33:53
Кабель электрический в пластиковой трубочке у воды, креативненько.
Изя
2021-09-14 10:56:19
Эндшпиль, это подогрев видимо )))
Алла
2021-09-14 10:32:40
Вот это СОБЫТИЕ!?! В советское время всё делали без всякой болтовни и обещалок!
Теперь ,через 40 лет, многое устарело,но делают "на сезон", чтобы потом опять переделывать и про откаты напоминать!? Или как?
Эндшпиль
2021-09-14 10:32:21
10 лет боролись с одной бандой каждый день. Только помниться в те времена весь Петрозаводск был заляпан картонками объявлениями анонимное лечение наркомании.
Изя
2021-09-14 10:40:12
Эндшпиль, они же с бандой боролись , но не с наркотиками же )))
Изя
2021-09-14 09:49:43
Это не с наркоманами и бандитами бороться . тут работать и думать надо ))) :)
Пётр Жаткин
2021-09-14 09:33:49
К чему такая спешка? Всё можно решить, когда состоится очередная Прямая Линия с Президентом. У него на контроле все наши дела насущные.
petronik
2021-09-14 09:56:02
Пётр Жаткин, а они только его и боятся Нам они не подотчетны
Лана Текучева
2021-09-14 09:04:17
Нет денег на бетонные блоки уложите валуны! Где у вас инженеры-строители?! :)
Лана Текучева
2021-09-14 08:42:32
Всего то песок и щебень?! Ждите следующего подмыва! А слабо бетонные блоки установить в виде подпорных стенок и опор мостика? :)
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