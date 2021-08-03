Глава Петрозаводска решил «подзарядить батарейки»

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский вышел в отпуск и вместе с семьей отправится в национальный парк «Паанаярви».

Как пишет глава города на своей странице в соцсети, каждому человеку время от времени надо подзаряжать батарейки. Это касается и мэра города. Он сообщает о том, что уходит в короткий отпуск с 6 августа.

«6 августа собираюсь отправиться поучаствовать в интересном мероприятии. Обязательно расскажу обо всем по возвращении, если все получится. А с 16 по 20 августа мы с семьей отправимся в Национальный парк „Паанаярви“. Эта поездка была запланирована еще год назад. Хотелось бы, чтобы дети посмотрели Карелию и научились ее любить», — написал Владимир Любарский.

Мэр карельской столицы признался, что в отпуске он не был очень давно, на предыдущем месте работы не отгулял 85 дней.

«Исполнять обязанности на время моего отсутствия будет первый заместитель Инна Сергеевна Колыхматова», — сообщил Любарский.