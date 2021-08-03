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Глава Петрозаводска решил «подзарядить батарейки»

Новости. Общество
10:47, 06 Августа 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Мэр столицы Карелии Владимир Любарский вышел в отпуск и вместе с семьей отправится в национальный парк «Паанаярви».

Как пишет глава города на своей странице в соцсети, каждому человеку время от времени надо подзаряжать батарейки. Это касается и мэра города. Он сообщает о том, что уходит в короткий отпуск с 6 августа.

«6 августа собираюсь отправиться поучаствовать в интересном мероприятии. Обязательно расскажу обо всем по возвращении, если все получится. А с 16 по 20 августа мы с семьей отправимся в Национальный парк „Паанаярви“. Эта поездка была запланирована еще год назад. Хотелось бы, чтобы дети посмотрели Карелию и научились ее любить», — написал Владимир Любарский.

Мэр карельской столицы признался, что в отпуске он не был очень давно, на предыдущем месте работы не отгулял 85 дней.

«Исполнять обязанности на время моего отсутствия будет первый заместитель Инна Сергеевна Колыхматова», — сообщил Любарский.

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Комментарии

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кир
2021-08-06 12:27:30
Пофиг.
Pilot Pilot
2021-08-06 12:22:45
наташка, не ссыте, в паанаярви связи нет
Бриг
2021-08-06 12:14:23
Как мееер вышел в отпуск , если он не отработал даже 6 мес (4 тоже) ??? Где трудовая инспекция ??? Жуть что творится .
Pilot Pilot
2021-08-06 12:40:18
Бриг, через 6 месяцев работодатель Обязан предоставить отпуск, а раньше просто Может.
Бриг
2021-08-06 13:10:32
Pilot Pilot, а кто его работодатель ? Кто его отпустил , если он даже 4 месяцев не отработал . Сам себя что ли?
Polka
2021-08-06 12:09:12
Услышанная недавно шутка:
Мельчают градоначальники. Вот раньше - "бульдозер" был, а теперь - "самокат"...
карел
2021-08-06 12:42:29
Polka, супер , или каяк .
однозначно
2021-08-06 12:08:35
Хоссспидя... этот тик-токер даже в отпуск спокойно выйти не может.
наташка
2021-08-06 11:03:47
Этот каякер и там не даст нам отдохнуть от него своими фоточками и понтами
карел
2021-08-06 12:56:42
наташка, пустышка и в африке пустышка .
dimchik19725
2021-08-06 10:56:45
Приятного отдыха!
театральный критик
2021-08-06 10:56:01
На самокате ?
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